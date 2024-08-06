9 ayın en düşük enflasyonu

Enflasyonda, ekonomi yönetiminin daha önce işaret ettiği düşüş başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 3.23 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3.51'in altında arttı.

Haziranda yüzde 71.60 olan yıllık enflasyon temmuzda 61.78'e gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesine indi. Yıllık enflasyonda 9.82 puanla 19 ayın en büyük düşüşü yaşandı. Yıllık enflasyonda 2022'nin aralık ayında 20.1 puanlık düşüş yaşanmıştı. Öte yandan temmuzda yüzde 1.94 artan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde de, haziranda yüzde 50.09 olan yıllık enflasyon da, temmuzda yüzde 41.37 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

Temmuz ayında elektrik faturalarına gelen yüzde 38'lik zam enflasyona etki etti. Bu zammın etkisiyle aylık en yüksek artış yüzde 8.08 ile konut tarafında yaşandı. Temmuz'da alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık artış yüzde 5.84 oldu. Ulaştırma tarafında ise yüzde 3,82'lik yükseliş görüldü. Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu.

YILLIKTA EĞİTİM İLK SIRADA

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 39.57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104.5 ile eğitim olarak belirlendi.

2026 HEDEFİMİZ TEK HANE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Yıllık tüketici enflasyon oranının Ağustos ayında düşük yüzde 50'li düzeye, Eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Amacımız 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır" diye konuştu.



REFAHI ARTIRACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi.



KİRA ARTIŞ ORANI 65.93

Temmuz enflasyonu ile birlikte Ağustos ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar 12 aylık enflasyon ortalaması olan Yüzde 65.93 oranında artış yapacak. 1 Temmuz itibariyle kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının kaldırılmasıyla TEFE-TÜFE artışı baz alınmaya başlanmıştı.