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30 Euro kaç para, yurtdışı alışveriş limiti ne kadar oldu?

6 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve derhal yürürlüğe giren 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8787), yurtdışı alışveriş limitlerinde dikkate değer bir düşüşe işaret ediyor. Bu yeni düzenleme, özellikle yurtdışından uygun fiyatlı alışveriş yapmayı tercih eden tüketiciler için önemli bir değişikliği ifade ediyor.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 14:32 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 14:32
30 Euro kaç para, yurtdışı alışveriş limiti ne kadar oldu?

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Bu yeni düzenleme, yurtdışı alışverişlerde daha titiz bir bütçe planlaması yapılmasını zorunlu kılarken, aynı zamanda yerel pazarların daha rekabetçi fiyatlar sunmasına olanak tanıyabilir. Ancak, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında ve tercihlerinde önemli değişikliklere neden olması bekleniyor.

Yurtdışı Alışveriş Limiti Ne Kadar Oldu?

Yeni kararla birlikte, yurtdışından yapılan alışverişlerde uygulanan üst limit, önemli ölçüde azaltıldı. Artık yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla gönderilen ve ticari nitelik taşımayan eşyalar için uygulanan limit 30 Euro olarak belirlendi.

Yurt dışı alışveriş limiti güncellendi

Bu yeni limit, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyalarda %30, diğer ülkelerden gelen eşyalarda ise %60 gümrük vergisi uygulamasına tabi tutulacak.

30 Euro Ne Kadar?

Güncel döviz kurları dikkate alındığında, 30 Euro'nun Türk Lirası karşılığı yaklaşık 1.097 TL'ye denk geliyor. Bu, yurtdışından alışveriş yapmayı planlayan tüketiciler için yeni bir maliyet hesaplaması anlamına geliyor.

30 Euro'yu aşan alışverişlerde tüketicilerin ek vergi ödemesi gerekecek.

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