30 Euro kaç para, yurtdışı alışveriş limiti ne kadar oldu?

Bu yeni düzenleme, yurtdışı alışverişlerde daha titiz bir bütçe planlaması yapılmasını zorunlu kılarken, aynı zamanda yerel pazarların daha rekabetçi fiyatlar sunmasına olanak tanıyabilir. Ancak, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında ve tercihlerinde önemli değişikliklere neden olması bekleniyor.