30 Euro kaç para, yurtdışı alışveriş limiti ne kadar oldu?

Bu yeni düzenleme, yurtdışı alışverişlerde daha titiz bir bütçe planlaması yapılmasını zorunlu kılarken, aynı zamanda yerel pazarların daha rekabetçi fiyatlar sunmasına olanak tanıyabilir. Ancak, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında ve tercihlerinde önemli değişikliklere neden olması bekleniyor.
Yurtdışı Alışveriş Limiti Ne Kadar Oldu?
Yeni kararla birlikte, yurtdışından yapılan alışverişlerde uygulanan üst limit, önemli ölçüde azaltıldı. Artık yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla gönderilen ve ticari nitelik taşımayan eşyalar için uygulanan limit 30 Euro olarak belirlendi.
Bu yeni limit, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyalarda %30, diğer ülkelerden gelen eşyalarda ise %60 gümrük vergisi uygulamasına tabi tutulacak.