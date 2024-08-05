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Her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun

THY Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, bu yılın ilk yarısında küresel pazar paylarını yüzde 5.8'e çıkardıklarını belirterek, "Mayıs'ta yüzde 6 ile Turkish Cargo tarihinin en yüksek pazar payına ulaştık. Bu, basit bir hesapla her 20 hava kargodan birini taşıdığımız anlamına geliyor" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024
Her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo’nun

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THY Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, bu yılın ilk yarısında küresel pazar paylarını yüzde 5.8'e çıkardıklarını belirterek, "Mayıs'ta yüzde 6 ile Turkish Cargo tarihinin en yüksek pazar payına ulaştık. Bu, basit bir hesapla her 20 hava kargodan birini taşıdığımız anlamına geliyor" dedi.

135 ülkede 105 doğrudan kargo destinasyonuna hizmet verdiklerini aktaran Türk, "Yolcu ve kargo birlikte değerlendirildiğinde ise 21'i kargo uçağı olmak üzere 456 uçaklık filomuzla dünyada 360'tan fazla noktaya ulaşıyoruz" diye konuştu.

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