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En az 17.145,36 TL ödeme yapılacak: Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni hesaplama yapıldı

Son zamanlarda mevduat faizlerinde yaşanan artış, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle 400 bin TL gibi büyük meblağlar yatıran bireyler için, çeşitli bankaların vadeli mevduat hesaplarından elde edilen getiriler göz kamaştırıyor. Yılın başından itibaren sürekli bir artış gösteren mevduat hesapları, yatırımcılara istikrarlı bir kazanç sağlama yolunda.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 08:30 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 08:30
En az 17.145,36 TL ödeme yapılacak: Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni hesaplama yapıldı

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Artan mevduat faizleri, yüksek tutarlarda yatırım yapanları cezbetmeye devam ediyor. 400 bin TL ve üzeri yatırımlar için bankaların sunduğu vadeli mevduat hesaplarının kazançları, yıl boyunca gösterdiği performans ile dikkat çekici. Yatırımcılar için sürekli artan getiriler, bu hesapların popülerliğini arttırıyor. Yatırımcılar, mevduat faiz oranlarının yanı sıra, bankaların sunduğu diğer avantajlar ve hizmet kalitesini de göz önünde bulundurarak, en uygun mevduat hesabını tercih etmekte fayda bulabilirler.

En Yüksek Getiri Sağlayan Mevduat Hesapları

Uzmanların belirttiğine göre, mevduat faizi, yatırımcılarına en fazla kazandıran yatırım araçları arasında yer alıyor. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde aylık en yüksek reel getiri olarak %1,62 oranında mevduat faizi ile gerçekleştiği kaydedildi.

400.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

  • Fibabanka - Kiraz Hesap

    • Faiz Oranı: %52
    • Net Kazanç: 16.821,86 TL
    • Vade Sonu Tutar: 416.821,86 TL

  • Alternatif Bank - VOV Hesap

    • Faiz Oranı: %53
    • Net Kazanç: 17.145,36 TL
    • Vade Sonu Tutar: 417.145,36 TL

  • TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

    • Faiz Oranı: %52
    • Net Kazanç: 16.821,86 TL
    • Vade Sonu Tutar: 416.821,86 TL

  • Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

    • Faiz Oranı: %51
    • Net Kazanç: 16.498,36 TL
    • Vade Sonu Tutar: 416.498,36 TL

  • ON - ON Plus

    • Faiz Oranı: %50
    • Net Kazanç: 16.174,86 TL
    • Vade Sonu Tutar: 416.174,86 TL

  • N Kolay - N Kolay Bono

    • Faiz Oranı: %49
    • Net Kazanç: 15.851,37 TL
    • Vade Sonu Tutar: 415.851,37 TL

  • Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

    • Faiz Oranı: %47
    • Net Kazanç: 15.204,37 TL
    • Vade Sonu Tutar: 415.204,37 TL

  • Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

    • Faiz Oranı: %46
    • Net Kazanç: 14.880,87 TL
    • Vade Sonu Tutar: 414.880,87 TL

  • İş Bankası - Vadeli TL Hesabı

    • Faiz Oranı: %43
    • Net Kazanç: 13.910,38 TL
    • Vade Sonu Tutar: 413.910,38 TL

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