TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin ve istikrarlı düşüş... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı

Bakan Mehmet Şimşek'in paylaştığı tablo ve dezenflasyon patikası Temmuzdaki artışın geçici etkiler kaynaklı olduğunun altını çizen Şimşek, "Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı. Gelelim enflasyon verilerinin detaylarına... TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2024



TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2024



TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2024



TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024



TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2024



Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).