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TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin ve istikrarlı düşüş... Bakan Şimşek'ten 'dezenflasyon' mesajı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı. Yıllık enflasyondaki keskin düşüş dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun düştüğünü belirtip temmuzdaki artışın geçici etkiler kaynaklı olduğunun altını çizdi. Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 10:00 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 10:49
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin ve istikrarlı düşüş... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli oldu.

Son dakika: TÜİK Enflasyon verilerini açıkladı!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı.


"OLUMLU SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun düştüğünü belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek'in paylaştığı tablo ve dezenflasyon patikasıBakan Mehmet Şimşek'in paylaştığı tablo ve dezenflasyon patikası


Temmuzdaki artışın geçici etkiler kaynaklı olduğunun altını çizen Şimşek, "Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı.

Gelelim enflasyon verilerinin detaylarına...

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2024

TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2024TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2024

TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024

TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2024TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2024


TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %60,31, AYLIK %2,47 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2024

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2024Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2024



2024 ENFLASYON ORANLARI

TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,7 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu.

Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti.

Mart ayına ait TÜFE verileri aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 3,18 artışla yıllık yüzde 69,80 kaydetmişti.

TÜFE mayısta ise aylık yüzde 3,37 artarak yıllık yüzde 75,45'e çıkmıştı.

Tüketici fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1,64 artarak yıllık yüzde 71,60 olmuştu.



İşte enflasyon verileri sonrası piyasalarda son durum:

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