Ağustos rakamları geldi! 4A-4B-4C’li emeklilere maaşa ek 12.000 TL, 15.000 TL ve 18.000 TL yatıyor!

Emekli maaşınızı taşımak için tercih ettiğiniz bankanın şubesine giderek veya internet bankacılığı üzerinden başvurabilirsiniz.

Emekli maaşımı başka bir bankaya nasıl taşırım?

Çoğu özel ve kamu bankası emekli maaş promosyonu sunmaktadır. ING, İş Bankası , Yapı Kredi , Garanti BBVA ve Denizbank bu bankalar arasındadır.

Promosyon ödemeleri genellikle maaş taşındıktan kısa bir süre sonra yapılır. Detaylı bilgi için bankanızla iletişime geçebilirsiniz.

Promosyon ödemesi almak için hangi şartları yerine getirmeliyim?

Promosyon ödemesi almak için ek bir ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır, promosyon ödemeleri için ek bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Ancak, bankaların sunduğu ek hizmetlerden yararlanmak isterseniz, bu hizmetler için ücret ödemeniz gerekebilir.

Ağustos 2024 emekli maaş promosyonları, emekliler için cazip fırsatlar sunmaktadır. Bankaların sunduğu bu kampanyalar sayesinde emekliler, ek gelir elde etme fırsatı yakalamaktadır. Hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini öğrenmek ve bu fırsatlardan yararlanmak için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilir veya şubelerine başvurabilirsiniz.