Açıklamaya bu ifadeyi yazmak artık zorunlu: IBAN’a para gönderenler hemen baksın!

Gittikçe artan bir şekilde, işletmeler arası ödemelerde IBAN kullanımı ön plana çıkıyor. Bu yöntem, özellikle kredi kartı ve banka kartı kullanımı ile ilişkili yüksek komisyonlardan kaçınmayı sağlıyor. Ancak, bu pratik vergi denetimlerini zorlaştırarak kayıtdışı ekonomi sorununu derinleştiriyor. Denetim ve danışmanlık firmaları, IBAN ile yapılan ödemelerin, vergi kaçırma eğilimlerini tetiklediğini ve bu durumun vergi ödeyen dürüst işletmeler için haksız rekabet yarattığını belirtiyor. Bu gelişme, ekonomik düzende adaletin sağlanması konusunda yeni sorunlar ortaya çıkarıyor.

İşte AA'dan derlediğimiz haberin detayları...