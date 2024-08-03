Fahiş fiyatlar yüzünden boş kalan otellerin 'indirim yaptık' yalanını TAKVİM ortaya çıkardı

Vatandaşlar daha ucuz olan Yunan adalarını tercih etmeye başlayınca oteller boş kaldı. Ege sahillerindeki oteller bu kez 'indirim yapıyoruz' demeye başladı, ancak bu da doğru çıkmadı. Tüm otellerde fiyatlar değişmezken fahiş rakamlar istenmeye devam ediliyor.