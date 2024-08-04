Gram altın tırmanışa geçti! Analistler yorumladı: 3 bin TL seviyesi görülebilir

UZMANLAR YORUMLADI Analistler, yabancı kurumların 2024 sonunda, 2750 dolar gibi bir ortalama fiyata işaret ettiğini belirterek, "Bu ihtimal halinde gram altında da 3000 TL seviyesi görülebilir. Bundan sonraki süreçte ons altında 2390 dolar ve gram altında 2515 TL taban olabilir. Onsta 2480 dolar ve gramda 2640 TL dirençlerinin aşılması halinde altının yolu açılabilir" dedi.

Borsa'da satıcılı hafta



BORSADA SATICILI HAFTA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,84 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.415,62, en yüksek 10.880,04 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,80 ile Kontrolmatik Teknoloji oldu. Kontrolmatik Teknoloji'yi, yüzde 9,14 ile Limak Doğu Anadolu Çimento, yüzde 8,35 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,78 ile Arçelik, yüzde 12,01 ile Agrotech Teknoloji ve yüzde 10,73 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.