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Emekliye 2.500 TL fark ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Ağustos ayı Bağ-Kur maaş zam farkı ödeme tarihi belli oldu! Kime ne kadar yatacak?

En düşük emekli maaşının 7.500 TL’den 10.000 TL’ye, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı gibi 12.500 TL’ye yükseltilmesiyle gözler emekli maaş zam farkına çevrildi. Zamlı maaşlarını alan emekliler şimdi de 2.500 TL'lik farkın ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ödeme tarihlerine çevrildi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 09:55 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 10:08
Emekliye 2.500 TL fark ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Ağustos ayı Bağ-Kur maaş zam farkı ödeme tarihi belli oldu! Kime ne kadar yatacak?

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Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler bir kez daha emekli maaşlarına çevrildi. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, kök maaşı zam oranının altında kalan milyonlarca emekli için 2.500 TL'lik maaş farkı gündemde. Peki, emekliler bu farkı ne zaman alacak? Ağustos ayı içinde yatacak mı? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL

Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası, kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 1,8 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de sabit kalmıştı. AK Parti kurmayları ve hükümetin yaptığı çalışma sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 10 bin TL'den 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, düşük emekli aylıklarına yapılan artıştan bu yılın bütçesinde yansıyacak ek maliyetin 33 milyar 200 milyon lira olacağı hesaplandı. 12 bin 500 liranın altında aylık alan emeklilerin ücret farkları gelecek günlerde ek ödemeyle hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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