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Cebinizdeki 25-50 kuruş ile 1 TL'ye acil bakın! Üretim süreci böyle işliyor

Darphane ve Damga Matbaası günlük yaşantımızda sıkça kullanılan madeni paraların üretiminde en son teknolojileri kullanarak dikkat çekici bir performans sergiliyor. Seçkin ham maddelerin kullanıldığı bu süreç, her aşaması özenle tasarlanmış makinelerde yüksek hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Bu teknolojiler, hem üretim verimliliğini artırıyor hem de ürün kalitesini maksimum seviyeye çıkarıyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 09:00 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 09:00
Cebinizdeki 25-50 kuruş ile 1 TL’ye acil bakın! Üretim süreci böyle işliyor

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Madeni para üretiminin kalite ve güvenilirliğini garanti altına alan Darphane, dünya standartlarında bir üretim tesisi olarak kabul ediliyor. Üretilen her bir madeni para, ileri teknoloji ürünü makinelerde özenle şekillendirilip dikkatle damgalanıyor. Bu süreçte kullanılan teknolojiler paranın hem fiziksel hem de estetik özelliklerinin üst seviyede olmasını sağlıyor.

MADENİ PARALARIN TASARIM VE İŞLEME AŞAMALARI

Madeni para üretimi, özellikle seçilmiş bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan özel bir alaşım kullanılarak başlar.

Bu alaşım, paranın dayanıklılığını ve estetik görünümünü artırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Üretim süreci, hammaddenin özenle hazırlanmasıyla başlayıp, yüksek hız ve hassasiyetle devam eder.

DESENLERİN VE DEĞERLERİN KAZINMA SÜRECİ

Madeni paranın üzerine özel damgalarla desen ve değerlerin kazınması, üretimin en çarpıcı bölümlerinden biridir.

Bu işlem sırasında kullanılan yüksek teknoloji, paranın hem fiziksel hem de maddi değerini belirler ve onu benzersiz kılar.

Üretim sürecinin sonunda, her madeni para, içeriğin doğruluğunu ve eksiksizliğini garantilemek için ağırlık testlerinden geçirilir.

Başarıyla geçen her paket, özel kutular içerisinde Merkez Bankası'na veya ilgili şubelerine gönderilmek üzere hazırlanır. Bu aşama, üretim sürecinin son kalite kontrol adımını temsil eder ve ürünün kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.

Darphane ve Damga Matbaası, sürekli olarak yenilikçi teknolojileri bünyesine dahil ederek üretim süreçlerini geliştirmekte ve verimliliği artırmaktadır.

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