Cebinizdeki 25-50 kuruş ile 1 TL’ye acil bakın! Üretim süreci böyle işliyor

Üretim süreci, hammaddenin özenle hazırlanmasıyla başlayıp, yüksek hız ve hassasiyetle devam eder.
DESENLERİN VE DEĞERLERİN KAZINMA SÜRECİ
Madeni paranın üzerine özel damgalarla desen ve değerlerin kazınması, üretimin en çarpıcı bölümlerinden biridir.
Bu işlem sırasında kullanılan yüksek teknoloji, paranın hem fiziksel hem de maddi değerini belirler ve onu benzersiz kılar.
Üretim sürecinin sonunda, her madeni para, içeriğin doğruluğunu ve eksiksizliğini garantilemek için ağırlık testlerinden geçirilir.
Başarıyla geçen her paket, özel kutular içerisinde Merkez Bankası'na veya ilgili şubelerine gönderilmek üzere hazırlanır. Bu aşama, üretim sürecinin son kalite kontrol adımını temsil eder ve ürünün kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.