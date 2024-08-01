Cebinizdeki 25-50 kuruş ile 1 TL’ye acil bakın! Üretim süreci böyle işliyor

Madeni para üretiminin kalite ve güvenilirliğini garanti altına alan Darphane, dünya standartlarında bir üretim tesisi olarak kabul ediliyor. Üretilen her bir madeni para, ileri teknoloji ürünü makinelerde özenle şekillendirilip dikkatle damgalanıyor. Bu süreçte kullanılan teknolojiler paranın hem fiziksel hem de estetik özelliklerinin üst seviyede olmasını sağlıyor.