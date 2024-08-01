CHP’li belediyelerin prim borçlarına ilişkin çarpıcı veri ortaya çıktı: Belediye şirketleri borç batağında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor." dedi.

Bu açıklamanın ardından Büyükşehir ve il belediyelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ve bunların nasıl ödeyeceklerine ilişkin tartışmalar başladı.