CHP’li belediyelerin prim borçlarına ilişkin çarpıcı veri ortaya çıktı: Belediye şirketleri borç batağında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor." dedi.
Bu açıklamanın ardından Büyükşehir ve il belediyelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ve bunların nasıl ödeyeceklerine ilişkin tartışmalar başladı.
BELEDİYE ŞİRKETLERİ BATAKLIĞA SAPLANDI
Rakamlar belediyelerden daha çok belediye şirketlerinin prim borcu batağına saplandığını ortaya koydu.
96 milyar TL'lik belediyelerin prim borcundan 79 milyar TL'si belediyelerin şirketlerine ait. CHP'nin elindeki 411 belediyenin toplam borcu ise 65.1 milyar TL
İSTATİSTİKLERE ULAŞILDI
Borcu en fazla olan belediyeler ve bunlar içinde borcu kemikleşen CHP'li belediyelere ilişkin detaylı istatistiklere ulaşıldı.
Rakamlar özetle şöyle:
Belediyelerin toplam prim borcu: 96 milyar TL.
Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının borcu 17 milyar TL.
Belediye şirketlerinin borcu 79 milyar TL.
CHP'li belediyelerin borcu 65.1 milyar TL.
Toplam borcun yüzde 68'i CHP'li belediyelere ait.
20 BELEDİYEDEN 16'SI CHP'Lİ
SGK'ya en çok borcu bulunan ilk 20 belediyeden 16'sı CHP'li.
İlk 50 belediyeden 39'u CHP'li.
Türkiye'de mevcut 1402 belediyenin toplam borcu 96 milyar TL.
CHP'li 411 belediye var ve borçlarının toplamı 65 milyar TL. Yani belediyelerin yüzde 29'u CHP'li olmasına rağmen borçların yüzde 68'i CHP'li belediyelere ait.
DİĞER BELEDİYELERİN 2.5 KATI
81 büyükşehir ve il belediyesinin toplam borcu ise 36.7 milyar TL. 81 ilin 35'i CHP'li. Bu 35 CHP'li belediyenin borcu 26.2 milyar TL. Diğer 46 il ve büyükşehir belediyesinin borcunun 2 katı.
30 büyükşehir belediyesinin toplam borcu 29.6 milyar TL. Bunlardan 14'ü CHP'li ama bu 14'ünün borcu 22.5 milyar lira. Yani büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait.