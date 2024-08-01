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CHP'li belediyelerin prim borçlarına ilişkin çarpıcı veri ortaya çıktı: Belediye şirketleri borç batağında

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde belediyelerin SGK'ya toplam 96 milyar liralık borcu olduğunu açıkladı. En çok borcu olan 5 belediyenin ise CHP'li belediyelere ait olduğu belirtildi. Büyükşehir ve il belediyelerinin SGK’ya olan prim borçlarına ilişkin çarpıcı veriler ortaya çıktı. Rakamlar belediyelerden ziyade belediye şirketlerinin prim borcu batağına saplandığını ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 07:38 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 07:51
CHP’li belediyelerin prim borçlarına ilişkin çarpıcı veri ortaya çıktı: Belediye şirketleri borç batağında

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor." dedi.

Bu açıklamanın ardından Büyükşehir ve il belediyelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ve bunların nasıl ödeyeceklerine ilişkin tartışmalar başladı.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ BATAKLIĞA SAPLANDI
Rakamlar belediyelerden daha çok belediye şirketlerinin prim borcu batağına saplandığını ortaya koydu.

96 milyar TL'lik belediyelerin prim borcundan 79 milyar TL'si belediyelerin şirketlerine ait. CHP'nin elindeki 411 belediyenin toplam borcu ise 65.1 milyar TL

İSTATİSTİKLERE ULAŞILDI
Borcu en fazla olan belediyeler ve bunlar içinde borcu kemikleşen CHP'li belediyelere ilişkin detaylı istatistiklere ulaşıldı.

Rakamlar özetle şöyle:
Belediyelerin toplam prim borcu: 96 milyar TL.

Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının borcu 17 milyar TL.

Belediye şirketlerinin borcu 79 milyar TL.

CHP'li belediyelerin borcu 65.1 milyar TL.

Toplam borcun yüzde 68'i CHP'li belediyelere ait.

20 BELEDİYEDEN 16'SI CHP'Lİ
SGK'ya en çok borcu bulunan ilk 20 belediyeden 16'sı CHP'li.

İlk 50 belediyeden 39'u CHP'li.

Türkiye'de mevcut 1402 belediyenin toplam borcu 96 milyar TL.

CHP'li 411 belediye var ve borçlarının toplamı 65 milyar TL. Yani belediyelerin yüzde 29'u CHP'li olmasına rağmen borçların yüzde 68'i CHP'li belediyelere ait.

DİĞER BELEDİYELERİN 2.5 KATI
81 büyükşehir ve il belediyesinin toplam borcu ise 36.7 milyar TL. 81 ilin 35'i CHP'li. Bu 35 CHP'li belediyenin borcu 26.2 milyar TL. Diğer 46 il ve büyükşehir belediyesinin borcunun 2 katı.

30 büyükşehir belediyesinin toplam borcu 29.6 milyar TL. Bunlardan 14'ü CHP'li ama bu 14'ünün borcu 22.5 milyar lira. Yani büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait.

SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye.SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye.

45 ŞİRKETİN DURUMU VAHİM
SGK'ya toplam borcu 1 milyar TL üzerinde olan 14 belediyenin 11 tanesi CHP'li. Bu 14 belediyenin toplam borcu 31 milyar. CHP'li olan 11 tanesinin borcu 26.6 milyar.

SGK borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Bu 6 ilçeden 5'i CHP belediyesi.

SGK'ya borcu 500 milyonun üzerinde olan 26 ilçe var. Bu 26 ilçeden 24'ü CHP'li. Borcu en fazla olan 5 CHP'li belediyenin 45 borçlu şirketi bulunuyor. Adana'da 8, Ankara'da 11, İstanbul'da 15, İzmir'de 10 ve Şişli'de 1 şirket SGK'ya 18 milyar 73 milyon 958 bin TL borçlu. CHP'li 5 belediyenin borcu 887 milyon 176 bin TL. Bağlı kuruluşların borcu ise 295 milyon 441 bin TL. 5 CHP'li belediye, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin borçları özetle şöyle:


ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ:
Belediyenin kendi borcu 26.181.858 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 98.955.833 TL. 11 şirketinin borcu 5.626.773.533 TL olmak üzere toplam 5.751.911.224 TL prim borcu bulunmakta.

İZMİR BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ:
Belediyenin kendi borcu 31.215.727 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 30.801.093 TL. 10 şirketinin borcu 5.314.807.615 olmak üzere toplam 5.376.824.435 TL prim borcu bulunmakta.

İSTANBUL BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ:
Belediyenin kendi borcu 62.993.975 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 121.305.665 TL. 15 şirketinin borcu 3.077.225.868 TL olmak üzere toplam 3.261.525.507 TL prim borcu bulunmakta.

ADANA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ:
Belediyenin kendi borcu 309.950.973 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 44.880.827 TL. 8 şirketinin borcu 2.691.591.252 olmak üzere toplam 3.046.423.052 TL prim borcu bulunmakta.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ:
Belediyenin kendi borcu 457.807.342 TL. 1 şirketinin borcu 1.363.562.880 TL olmak üzere toplam 1.821.370.222 TL prim borcu bulunmakta.

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