Piyasalarda Haniye hareketliliği

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesiyle piyasalarda hareketlilik arttı. Ons altın 2425 dolara çıkarak son bir haftanın zirvesini gördü. İçeride de gram altın güne yükselişle başladı, 2 bin 585 liraya kadar çıktı. Dolar da 33,1686 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.



BOYKOT VURDU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, güçlü bir boykot dalgasını tetikledi. McDonald's ikinci çeyrekte 2020'den bu yana ilk kez satışlarında gerileme yaşadı. Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 3 azaldı, net geliri 9.11 milyar dolara indi.