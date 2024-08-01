Merkez Bankası’nın rezervleri belli oldu | Merkez Bankası’nın rezervleri ne kadar?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 5 milyar 899 milyon dolar düşüş kaydetti. TCMB verilerine göre, 26 Temmuz itibarıyla toplam rezervler milyon dolar artarak 153 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 11 milyon dolara indi.

Aynı hafta brüt rezervler 94 milyar 695 milyon dolardan 94 milyar 907 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara geldi.