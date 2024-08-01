Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yükselişle kapattı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,13 puan artışla 10.834,72 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,34 ile taş toprak oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından risk iştahının güçlenmesine karşın, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına devam edebileceğine ilişkin yönlendirmelerle karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Borsa İstanbul



Fed, dün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu. Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.