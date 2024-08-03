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16.2 milyon emekli için liste yapıldı! 17-22-28 Ağustos'ta hesapta olacak! SSK BAĞKUR ödeme tarihleri...

Her ay başında, milyonlarca emekli vatandaş gelecek maaş ödeme günlerini merakla bekliyor. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre saptanan bir program dahilinde ödenmekte olup; özel durumlar ve hafta sonları gibi nedenlerle ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. Bu değişiklikler, emeklilerin maaşlarını daha iyi planlamalarına olanak tanıyor ve mali düzenlemelerini bu tarihler üzerinden yapmalarını sağlıyor. Bu bilgiler, emeklilerin ekonomik istikrarını korumalarına yardımcı oluyor ve maaş ödemelerini güvenli bir şekilde alabilmeleri için önemli.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 10:10 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 10:10
16.2 milyon emekli için liste yapıldı! 17-22-28 Ağustos’ta hesapta olacak! SSK BAĞKUR ödeme tarihleri...

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Milyonlarca emekli vatandaş her ayın başında emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Emekli maaşlarının ödeme günleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen düzenli bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ancak, bazı özel durumlar veya hafta sonlarına denk gelen tarihler sebebiyle bu günlerde değişiklikler olabiliyor. Bu tür değişiklikler, emeklilerin maaşlarını daha önceden bilmesine ve buna göre mali planlamalarını yapmalarına imkan tanıyor, böylece maddi hazırlıklarını daha iyi bir şekilde yönetebiliyorlar.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lu emekliler için ödeme takvimleri farklılık gösteriyor. İşte ayrıntılı bilgiler:

SSK Emeklilerinin Ödeme Takvimi

Son rakamı 9 olanlar 17 Ağustos,
Son rakamı 7 olanlar 18 Ağustos,

Son rakamı 5 olanlar 19 Ağustos,
Son rakamı 3 olanlar 20 Ağustos,

Son rakamı 1 olanlar 21 Ağustos,
Son rakamı 8 olanlar 22 Ağustos,

Son rakamı 6 olanlar 23 Ağustos,
Son rakamı 4 olanlar 24 Ağustos,

Son rakamı 2 olanlar 25 Ağustos,
Son rakamı 0 olanlar 26 Ağustos'ta maaşlarını banka hesaplarında bulacaklar.

Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Takvimi

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar 25 Ağustos,
Son rakamı 3, 1 olanlar 26 Ağustos,
Son rakamı 8, 6, 4 olanlar 27 Ağustos,
Son rakamı 2, 0 olanlar 28 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar.

Hafta Sonuna Rastlayan Ödemeler

Emekli maaşları hafta sonuna denk geldiğinde, ödeme günlerinde değişiklikler yapılmaktadır. Cumartesi gününe denk gelen ödemeler bir gün önce, yani Cuma günü yapılırken, Pazar gününe denk gelen ödemeler ise takip eden Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.

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