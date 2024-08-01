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Kuyumcular denetim altında

Bakan Şimşek’in ‘Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira’ açıklamasının ardından dün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
Kuyumcular denetim altında

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Vergi Denetim Kurulu (VDK), kuyumculuk sektörünü yakın takibe aldı. VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğü'nün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.

STOKLAR TEK TEK SAYILDI
Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı. Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirildi. Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alımsatımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edildi. Ayrıca, iş yerlerinde başkalarına ait pos cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edildi. Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alınacak.

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