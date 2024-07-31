Kıyıda köşede saklayan yaşadı! Peşine düşmeyen yok, tanesi 41.153 TL yapıyor

Gram altının alış fiyatı 2.579 TL, çeyrek altın ise 4.193 TL alış fiyatıyla dikkat çekerken gremse altın bu türlerin çok ötesinde bir değere sahip. Yatırımcılar için gremse altın, hem nadir bulunması hem de yüksek değeri nedeniyle özel bir yere sahiptir.

GREMSE ALTININ DEĞERİNİN SIRRI Gremse altının bu denli yüksek değere sahip olmasının altında yatan en büyük sebep, nadir bulunmasıdır.

Bu eşsiz özellikler, onu kuyumcuların ve yatırımcıların yeni favorisi yapmaktadır.

Altın piyasasında yükselen bir fenomen olarak kabul edilen gremse altın, güvenli yatırım arayanlar için oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.