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Sigorta giriş akdi 1991-2021 arası olanlar dikkat! Emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu geldi

Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kurarken düzenli bir gelir elde etmenin yanı sıra daha özgür bir yaşam sürebilmenin de kapılarını aralamak istiyor. Ancak emekli olabilmek için belirli yaş, prim günü ve hizmet yılını tamamlamak gerekiyor. Yine de yasalarımız belirli şartları yerine getiren vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte erken emekli olmanızı sağlayacak yedi etkili yöntem!

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 09:25
Sigorta giriş akdi 1991-2021 arası olanlar dikkat! Emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu geldi

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Bu yedi strateji Türkiye'de çalışanların emeklilik planlarını daha esnek ve avantajlı hale getiriyor. Her biri kendi koşullarına göre en uygun yöntemi değerlendirerek hayallerindeki emekli hayatına daha erken adım atabilir.

1. Çocuk Sahibi Kadınlara Özel Prim Avantajları

Kadın çalışanlar, çocuk sahibi olmanın avantajlarını emeklilik primlerinde de görebiliyor.

Üç çocuğa kadar yapılan borçlanmalarla toplamda 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl prim kazanç sağlanabiliyor. Bu, çocukları sigortalı olmadan önce doğmuş anneler için büyük bir fırsat sunuyor.

2. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaşın geriye çekilmesine hem de ek prim kazanımına olanak tanıyor. Sigortalı olmadan önce tamamlanan askerlik süresi için yapılan borçlanmalar, sigorta başlangıç tarihini geri çeker, böylece emeklilik yaşı düşürülüyor.

3. Kısmi Emeklilik: Azami Çalışma Süresine Gerek Yok

15 yıl süre ve 3600 gün primi tamamlayanlar için, daha fazla çalışma zorunluluğu olmaksızın emeklilik mümkün. Bu yöntemde yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş.

4. Sağlık Durumu ve Malulen Emeklilik

İş gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden bireyler, alacakları sağlık raporu ile malulen emekli olabiliyor. Bu durumda gereken minimum prim günü 1800 olarak belirlenmiştir.

5. Engelli Çalışanlara Vergi İndirimi ile Yaşsız Emeklilik

Yüzde 40 ve üzeri bir engelli raporuna sahip çalışanlar, aldıkları vergi indirimi sayesinde yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Bu sistem, engelli bireylerin işe başlama tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.

6. Ağır İşlerde Çalışanlara Yıpranma Payı

Ağır iş kollarında çalışanlar, madenciler ve gazeteciler gibi meslek grupları, yıpranma payı sayesinde erken emekli olma şansına sahip. Bu sistemde, sigortalılık sürelerine eklenen günler, emeklilik tarihini öne çekiyor.

7. Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Anneler için Prim Desteği

1 Ekim 2008 sonrası, bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere prim günlerinin dörtte biri ekstra olarak hesaplanıyor. Bu durum, annelerin emeklilik yaşını düşüren önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

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