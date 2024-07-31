Sigorta giriş akdi 1991-2021 arası olanlar dikkat! Emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu geldi

2. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaşın geriye çekilmesine hem de ek prim kazanımına olanak tanıyor. Sigortalı olmadan önce tamamlanan askerlik süresi için yapılan borçlanmalar, sigorta başlangıç tarihini geri çeker, böylece emeklilik yaşı düşürülüyor.

3. Kısmi Emeklilik: Azami Çalışma Süresine Gerek Yok 15 yıl süre ve 3600 gün primi tamamlayanlar için, daha fazla çalışma zorunluluğu olmaksızın emeklilik mümkün. Bu yöntemde yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş.

4. Sağlık Durumu ve Malulen Emeklilik İş gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden bireyler, alacakları sağlık raporu ile malulen emekli olabiliyor. Bu durumda gereken minimum prim günü 1800 olarak belirlenmiştir.

5. Engelli Çalışanlara Vergi İndirimi ile Yaşsız Emeklilik Yüzde 40 ve üzeri bir engelli raporuna sahip çalışanlar, aldıkları vergi indirimi sayesinde yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Bu sistem, engelli bireylerin işe başlama tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.