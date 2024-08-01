Dış tıcaret açığı yüzde 30.5 azaldı

Türkiye'nin ihracatı, bayram tatilinin etkisiyle Haziran'da yüzde 8.3 azalarak 19 milyar 49 milyon, ithalatı ise yüzde 4.4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 10.8 artışla 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İlk 6 ayda ise ihracat yüzde 2.6 artışla 126 milyar 278 milyon, ithalat yüzde 8.4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı da yüzde 30.5 azalışla 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz" dedi.

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