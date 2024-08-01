Para çekme işlemlerinde sistem sil baştan! QR, EFT, havale ve FAST ile tüm işlemler bundan böyle...

Son dönemde birçok banka, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmek için ATM'lerdeki günlük para çekme limitlerini artırma kararı aldı. Bu değişiklik, özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sunuyor.