Para çekme işlemlerinde sistem sil baştan! QR, EFT, havale ve FAST ile tüm işlemler bundan böyle...

Son dönemde birçok banka, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmek için ATM'lerdeki günlük para çekme limitlerini artırma kararı aldı. Bu değişiklik, özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sunuyor.
YENİ DÖNEM
Bazı bankalar, mevcut 7,500 lira olan günlük limitleri 15,000 liraya çıkarma kararı aldı. Diğer yandan 10,000 lira limit koyan bankalar ise bu miktarı 20,000 liraya yükseltmeyi planlıyor.
Bu adımlar, bankaların müşteri memnuniyetini artırma hedeflerini gösteriyor ve müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyor.