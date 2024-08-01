16 milyona yeni avantajlar geliyor

kapsamında emeklilere yönelik pek çok indirim ve avantaj hayata geçiriliyor. Gıdadan giyime, ulaşımdan iletişime, kültür sanattan turizme kadar hemen her alanda yapılan iş birlikleriyle emekliler desteniyor. Bu iş birliklerine yenileri de ekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), PTT ve TROY kart arasında Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında iş birliği protokolüne imza atıldı. İmza töreni Çalışma Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın, Adnan Ertem ve Faruk Özçelik ile Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SGK Başkanı Raci Kaya, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve yetkililerin katılımıyla SGK Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

3.700 FİRMAYLA ANLAŞMA

Bakan Yardımcısı Aydın, Emekliler Yılı kapsamında birçok anlaşmaya imza attıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesiyle birlikte Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımız ve özel sektör firmalarıyla bir araya geldik. Emeklilerimiz için avantaj ve ayrıcalıklar elde ettik. Bu vesileyle tüm bakanlıklarımızla kurum ve kuruluşlarımızla ciddi mesafeler aldık" dedi. Anlaşmalarla emeklilerin yapacakları harcamalarda giyimden ulaşıma, gıdadan ev araç ve gereçlerine kadar pek çok alanda indirimler yapıldığına dikkati çeken Aydın, sosyal güvenlik il müdürlüklerinin 3 bin 700'ü aşan firmayla görüşme yaparak anlaşmalara imza attığını ifade etti.

HESAPLI İLETİŞİM

Ulaştırma Bakanlığı'nın şehirlerarası yolcu taşımacılığında emeklilere yüzde 20, demir yolunda yüzde 10 indirim yaptığını anımsatan Aydın, ayrıca PTTcell tarafından emeklilere özel uygun fiyatlı konuşma ve internet hizmeti sunan 'Emekli Paketi' oluşturulduğuna, PTT Kargo'da emeklilerin yüzde 20 indirimden faydalandırıldığına dikkati çekti. Aydın, emeklilere, PTT bünyesindeki misafirhanelerde yüzde 15, PTT lokal ve sosyal tesislerinde ise yüzde 20 indirim uygulandığını aktardı. Bakan Yardımcısı Sayan da "Emeklilerin hayatını kolaylaştırmak adına adımlar atıyoruz" diye konuştu. Yapılan iş birliğiyle PTTBank ve TROY, emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanları sağlayacak.