15 gün ceza yok

Ücretli otoyollardan kaçak ya da ödemesiz geçişlerde uygulanacak ceza miktarları yeniden belirlendi. Otoyollardan ücretini ödemeden geçiş yapanlara ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi. Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlar 15 gün içinde geçiş ücretini öderse bu kişilere ceza uygulanmayacak. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde bu ceza için ayrıca tebligat yapılmayacak.

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