Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye’ye yeni finansman geliyor! 600 milyon dolarlık kredi onaylandı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN KULLANILACAK Şimşek, bu kredinin, depremin ardından afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından afetlere dayanıklı ve düşük emisyonlu küçük sanayi siteleri inşa edilerek bölgedeki mikro, küçük ve orta ölçeklı̇ işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kullanılacağını söyledi.

Finansman 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak.

ONAYLANAN FİNANSMAN TUTARI 3.7 MİLYON DOLARA ULAŞILDI

Dünya Bankası ile sürdürdükleri işbirliğinin önemine işaret eden Şimşek, "Bu krediyle birlikte ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaşmıştır. Ayrıca, depremlerden etkilenen illere yönelik projeler için bugüne kadar Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu finansman, Dünya Bankasının ülkemize ve ekonomi programımıza duyduğu güvenin de göstergesidir." dedi.