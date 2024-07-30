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Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye'ye yeni finansman geliyor! 600 milyon dolarlık kredi onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladığını belirterek, "Bu krediyle birlikte ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 10:58 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 11:08
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye’ye yeni finansman geliyor! 600 milyon dolarlık kredi onaylandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazetecilere Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.


Dünya Bankasının, geçen yıl Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarını devam eden 17 milyar dolarlık programa 18 milyar dolar daha ilave ederek 35 milyar dolara yükseltme kararı aldığını anımsatan Şimşek, Türkiye'ye yönelik Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı'nın da bir süre önce Bankanın İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdiğini bildirdi.

600 MİLYON DOLARLIK KREDİ ONAYLANDI
Bankadan sağlanacak yeni finansmana ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Dünya Bankası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladı. Bu kredi, uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Türkiye Küçük Sanayi Sitelerinin Yeniden İmarı ve Bölgesel Ekonomik İyileşme Projesi'nin finansmanında kullanılacak." diye konuştu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN KULLANILACAK
Şimşek, bu kredinin, depremin ardından afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından afetlere dayanıklı ve düşük emisyonlu küçük sanayi siteleri inşa edilerek bölgedeki mikro, küçük ve orta ölçeklı̇ işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kullanılacağını söyledi.

Finansman 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak.Finansman 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak.

ONAYLANAN FİNANSMAN TUTARI 3.7 MİLYON DOLARA ULAŞILDI
Dünya Bankası ile sürdürdükleri işbirliğinin önemine işaret eden Şimşek, "Bu krediyle birlikte ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaşmıştır. Ayrıca, depremlerden etkilenen illere yönelik projeler için bugüne kadar Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu finansman, Dünya Bankasının ülkemize ve ekonomi programımıza duyduğu güvenin de göstergesidir." dedi.



Şimşek, hükümetin deprem öncesinde ekonomiye ciddi katkı sağlayan bölge sanayisini yeniden ayağa kaldırma ve istihdamı güçlendirme hedefleri doğrultusunda afet bölgesine yönelik projelerle Dünya Bankası ile işbirliğini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

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