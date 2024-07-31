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Ultra zenginlerin servetleri 49.2 trilyon dolara ulaştı

Tüm dünyada ultra zenginlerin servetleri geçen yıl yüzde 7.1 artarak 49.2 trilyon dolara ulaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Ultra zenginlerin servetleri 49.2 trilyon dolara ulaştı

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Tüm dünyada ultra zenginlerin servetleri geçen yıl yüzde 7.1 artarak 49.2 trilyon dolara ulaştı. Altrata'nın raporuna göre, 30 milyon dolar ve üzerinde varlığa sahip olanları niteleyen ultra zengin sayısı da geçen yıl yüzde 7.6 artarak 426 bin 330 kişiye ulaştı. Dünya genelinde ultra zenginler 2023'te 118 milyar dolarlık lüks tüketim harcaması yaptı. Ultra zengin sayısında ilk sırada ABD var. ABD'de 147 bin 950 ultra zenginin 17.1 trilyon dolarlık serveti bulunuyor. ABD'yi; Çin, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık izliyor. Rapora göre Türkiye'de ise bin 932 ultra zengin bulunuyor.

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