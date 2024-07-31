FED faiz kararı sonrası altın fiyatları! Faiz sabit kalırsa ne olur? Son dakika canlı dolar-altın kuru

Sonuç olarak uzman ismin görüşü Fed'in faiz kararının altın fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabileceği yönünde. Özellikle enflasyon endişelerinin devam ettiği bir dönemde, altının cazip bir yatırım aracı olarak öne çıkması bekleniyor. Faiz oranlarının sabit tutulması, enflasyonist baskıların artabileceği ve bu durumun da altın fiyatlarını yukarı çekebileceği anlamına geliyor.