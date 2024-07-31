FED faiz kararı sonrası altın fiyatları! Faiz sabit kalırsa ne olur? Son dakika canlı dolar-altın kuru

Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı, genellikle altın fiyatları üzerinde doğrudan bir etki yaratır. Faiz oranları düşük seviyelerde kaldığında, yatırımcılar altını güvenli bir liman olarak görmeye eğilimli olurlar. Bunun nedeni, düşük faiz oranlarının yatırımcıları daha az getirisi olan güvenli varlıklara yönlendirmesidir.
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuldu.
FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI
Finansal piyasa uzmanı Jane Doe geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı, altın yatırımcıları için olumlu bir sinyal olabilir. Yüksek enflasyon beklentileri ve düşük faiz ortamı, altına olan talebi artırabilir" dedi. Aynı zamanda, altın analisti John Smith, "Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskıları göz önüne alındığında, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükselme potansiyeli yüksek" ifadelerini kullanmıştı.