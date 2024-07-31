17 bin TL destek ödemesi! Bütün yardımlar tek tek sıralandı! Devlet anında hesaba yatıracak

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan 17 bin TL'lik destek, vatandaşlar arasında büyük ilgi görüyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Bu kapsamda, destek ödemelerinin başvuru şartları ve süreci hakkında tüm merak edilen detayları sizler için derledik.

Aylık 1.000 TL: Son resmi nikahlı eşi vefat eden kadınlara 2 ayda bir 1.000 TL ödeme yapılır. Bu yardımdan faydalanabilmek için hane içinde sosyal güvenceli bir bireyin bulunmaması gerekmektedir. Başvuru, E-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik belgesi ile yapılabilir. 💰

İŞE YÖNLENDİRME VE BAŞLAMA YARDIMI

İşe Yönlendirme Yardımı: Aylık net asgari ücretin en fazla %10'u kadar (1.700 TL).

İşe Başlama Yardımı: Brüt asgari ücretin üçte biri kadar (6.667,50 TL). İşe yönlendirme yardımından çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları, İŞKUR'a kayıt yaptırarak faydalanabilir. İşe başlama yardımı için ise sosyal yardım alan kişinin iş görüşmesine gitmesi ve işe kabul edilmesi durumunda gereken yol masrafı, sağlık raporu, fotoğraf vb. giderler için yardım verilir. 💼

DOĞALGAZ DESTEĞİ

188 TL–438 TL: İkamet edilen bölgenin iklim koşullarına göre aylık 188 TL–438 TL arasında, ekim-mayıs ayları dahil olmak üzere 8 ay boyunca destek sağlanır. Bu destekten faydalanmak için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden (5.667,37 TL) az olması gerekmektedir. Başvuru, E-Devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru sonrası kimlik belgesi ve doğalgaz faturasının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ibraz edilmesi gerekmektedir. 🏠