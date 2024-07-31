17 bin TL destek ödemesi! Bütün yardımlar tek tek sıralandı! Devlet anında hesaba yatıracak

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
800,10 TL: Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Genel Sağlık Sigortası primi ödenerek ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanır. Bu yardımdan faydalanmak için aile içindeki kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden (6.667,5 TL) az olması gerekmektedir. Başvuru, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile giderek yapılabilir. 🏥
ÖĞRENCİLER İÇİN DESTEK
E-Devlet Üzerinden Başvuru: MEB'in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanır. Bu destek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen tutar ve şekilde (nakdi/ayni) verilir. Başvuru, E-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile yapılabilir. 📚
65 YAŞ AYLIĞI
4.181,63 TL: 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi olmayan ve kurumsal bakım altında bulunmayan kişilere aylık 4.181,63 TL nakdi yardım sağlanır. Bu yardımdan faydalanmak için kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden (5.667,37 TL) az olması gerekmektedir. Başvuru, E-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile yapılabilir. 👵
ENGELLİ YARDIMLARI
3.338,06 TL - 5.007,08 TL: Yüzde 40-69 arası engellilere aylık 3.338,06 TL, yüzde 70 ve üzeri engellilere ise 5.007,08 TL nakdi yardım sağlanır. Bu yardımdan faydalanmak için sağlık kurulu raporuna sahip olunması, sosyal güvencenin bulunmaması ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden (5.667,37 TL) az olması gerekmektedir. Başvuru, E-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na sağlık kurulu raporu ve kimlik ile yapılabilir. ♿
TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI
850-1.250 TL: Aylık 850-1.250 TL arasında 24 aya varan nakdi yardım sağlanır. Çocuk sayısına göre 350-650 TL arasında çocuk destek bileşeni ödemesi yapılır. Bu yardımdan faydalanmak için hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden (5.667,37 TL) az olması gerekmektedir. Başvuru, E-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile yapılabilir. 👨👩👧👦
17 BİN TL BAKIM DESTEĞİ
10 Temmuz 2024 tarihinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısında nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi tedbir konuşuldu. Bunların arasında doğum parasının güncellenmesi, üç çocuklu ailelere 17 bin TL bakım desteğinin yer aldığı belirtiliyor.
Doğurganlık hızının 1.51'e gerilemesinin ardından AK Parti bunun sebeplerini, mücadele adımlarını görüşmek üzere bir dizi çalışma yaptı. Gerçekleşen çalıştayların ardından sunum Merkez Yürütme Kurulu'nda paylaşıldı. Bir dizi tedbir seti öneriliyor. Doğurganlık hızının artırılması planlanıyor. Peki hangi maddeler var? 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli asgari ücret tutarında bakım desteği verilebilmesi üzerinde çalışılıyor.
Ayrıca belirli bir gelir düzeyinin altında olanlara doğum paketi verilmesi, dar gelirli ailelere 2 yıl boyunca bez ve mama desteği verilmesi, 2 ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli vergi indirimi yapılması seçenekler arasında bulunuyor.