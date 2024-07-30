Vergiye hayır Ferrari’ye evet: Müfettişler inceleme başlattı!

Vergi Denetim Kurulu (VDK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı. Vergi müfettişleri, lüks araç sahibi olan kişilerin bu araçları hangi gelirle elde ettiğini ve bu geliri beyan edip etmediğini araştırmaya başladı.

Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kâr dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi. Bu lüks araçların Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu görüldü. Bu çalışmalarda, kayıt dışı geliriyle lüks araç edinenler öncelikli hedef kitlesi olacak. İncelemelerde, 3 bin aracın gerçek kişi üzerine kayıtlı olduğu, 2 bininin 7 bin şirkette ortaklığı bulunduğu, bunlar arasında sadece 300 şirketin 2022 ve 2023'te kâr dağıttığı belirlendi.

ÖNCE 500'ÜNE İNCELEME

İncelenen 780 aracın ise mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilirken, bu kişilerin hiçbir gelir kaynağı da bulunmuyor. Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve 100'ünün kârının da 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi. İncelemelerde, mükellef olmayan, bir şirkette ortaklığı ve başka gelir beyanı bulunmayanlara öncelik veriliyor.

Ardından, şirket ortaklığı olduğu halde kâr dağıtımı olmayan veya başka gelir beyanı olmayan mükelleflere yönelik çalışma yapılacak. Öncelikle 500 araç sahibi, gelirleriyle uyumlu olmayan bu durumun kayıt dışı kazançlarıyla ilgili olup olmadığının tespiti için incelemeye sevk edildi. VDK, çarpıcı örneklerle de karşılaştı. Örneğin, şirket sahibi kişilerin 2023'te 23 milyon lirayı bulan bedellerle Mercedes aldığı ancak şirketlerinin son 2 dönemde sadece birkaç milyon lira dönem kârı olduğu ve kâr dağıtımı yapmadığı belirlendi. Araç bedellerinin şirketlerin hesabından gönderildiği ancak kayıtlara yansımadığı saptandı.