Türkiye yatırım üssü olacak

Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) politikasının genel çerçevesini çizmek ve bu alandaki uygulamalara rehberlik etmek üzere hazırlanan Türkiye UDY Stratejisi (2024-2028) yayımlandı.

Stratejinin ana hedefi, Türkiye'nin UDY pastasından aldığı payı nitelikli UDY projeleriyle artırmak ve 2028'de yüzde 1.5'e çıkarmak olarak belirlenirken, Türkiye'nin geniş rekabet bölgesine gelen UDY akımlarından da 2028 itibarıyla yüzde 12 pay alması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Strateji, küresel ekonomik coğrafyanın yeniden şekillendiği bir dönemde ülkemizi önde gelen yatırım, üretim ve ihracat merkezine dönüştürmenin yol haritasını oluşturmaktadır" dedi.