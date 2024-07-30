Listede mesleğiniz varsa çok şanslısınız! SGK’dan tam liste geldi

Bu meslek gruplarında çalışanlar belirli bir çalışma süresini tamamladıktan ve diğer şartları yerine getirdikten sonra erken emeklilik haklarından yararlanabilmektedir. Her meslek grubu için farklı kriterler ve çalışma süreleri bulunmakta, bu nedenle detaylı bilgi almak büyük önem taşımaktadır.