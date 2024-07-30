Listede mesleğiniz varsa çok şanslısınız! SGK’dan tam liste geldi

Özel Yetenek ve Eğitim Gerektiren Meslekler
İhtiyat Pilotları: Havacılık sektöründe yüksek risk taşıyan görevler.
Toplum Sağlığı Teknisyeni: Halk sağlığını koruma altında tutan uzmanlar.
Güvenlik ve Savunma Sektöründe Vazifeli Olanlar
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Denizlerimizin güvenliğini sağlayanlar.
Radyoaktif İşler: Radyoaktif materyallerle çalışanlar.
Emniyet ve Askerlik: Kamu düzeninin korunmasında görevli personel.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hemşire ve Ebe: Yoğun bakım, acil servis gibi kritik bölümlerde görev yapan sağlık çalışanları.
Diş Tabibi ve Eczacı: Sağlık sektöründe önemli rol oynayan diğer profesyoneller.
Hastabakıcı Hemşireler: Özellikle yaşlı ve engelli bireylerle ilgilenenler.
Diğer Riskli Meslekler
Basın ve Gazetecilik: Sahada riskli koşullar altında çalışan gazeteciler.
İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri: Yangınlarla mücadele eden itfaiyeciler.
Ceza İnfaz Kurumları Çalışanları: Güvenlik riski yüksek olan işler.
Cam, Çimento ve Döküm Fabrikaları: Yüksek sıcaklık ve tehlikeli maddelerle çalışma koşulları.
Alüminyum ve Kok Fabrikaları: Metalürji sektöründe çalışanlar.
Termik Santraller: Enerji üretim tesislerinde çalışanlar.