THY’den ağustos ayında Erzurum ile İstanbul arasında ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayında Erzurum ile İstanbul arasında karşılıklı ek sefer düzenleyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, THY tarafından düzenlenecek ek seferlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türk Hava Yolları tarafından 6 ile 22 Ağustos arası salı, çarşamba ve perşembe günleri haftada 3 gün, 27 ile 30 Ağustos tarihleri arası ise salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 4 gün olmak üzere Erzurum-İstanbul ve İstanbul-Erzurum uçuşlarına karşılıklı ilave seferler koyulmuştur." ifadelerine yer verildi.