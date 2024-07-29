Mükelleflere denetim sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu'nun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2 bin 815 büyük mükellefin hâlihazırda toplam yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülükleri ile ilgili haberler yapıldığı hatırlatıldı. Bu çerçevede açıklama yapma zarureti doğduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırmak amacıyla Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2 bin 815 büyük mükellefin yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir. Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır."