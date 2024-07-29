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Memura toplu sözleşme ikramiyesi

TBMM Genel Kurulu, vergi yasalarında değişiklik yapan torba yasa teklifini kabul etti. Memurların ikramiyesi de yasaya eklendi...

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Memura toplu sözleşme ikramiyesi

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a AK Parti'nin önergesi ile eklenen madde kapsamında, sendikalı kamu görevlilerine toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini hatırlattı. Işıkhan, şunları kaydetti: "İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

İŞVERENE EYT DESTEĞİ KALKIYOR
Düzenlemeyle EYT kapsamında emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2.25 olarak yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 1.5'e kadar indirmeye, yüzde 2.5'e kadar artırmaya yetkili olacak.

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