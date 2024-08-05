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Temmuz enflasyon oranı 2024 || TÜİK Temmuz enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Ağustos ayı kira zammı kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileri büyük bir merakla bekleniyor. Her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşan TÜİK, temmuz ayı verilerini ağustos ayının ilk haftasında açıklayacak.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 09:55 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 09:58
Temmuz enflasyon oranı 2024 || TÜİK Temmuz enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Ağustos ayı kira zammı kaç TL?

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Ağustos ayıyla birlikte tüm gözler bir kez daha Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan bu veriler, aynı zamanda ekonomik görünüme dair de önemli ipuçları sunacak.

2024 TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. 3 Ağustos cumartesi gününe denk geldiği için temmuz ayı verileri 5 Ağustos tarihinde belli olacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,57 olasılıkla yüzde 25,00 – 28,99 aralığında, yüzde 41,38 olasılıkla yüzde 29,00 – 32,99 aralığında, yüzde 10,82 olasılıkla ise yüzde 33,00 - 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,67'sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 28,99 aralığında, yüzde 35,00'ının beklentilerinin yüzde 29,00 – 32,99 aralığında, yüzde 18,33'ünün beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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