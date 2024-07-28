Teknoloji hamlesi

Türkiye, 30 milyar dolarlık büyüklüğüyle 'İnovasyon Karnesi Göstergeleri'nin iyileşmesine güçlü katkı verecek 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı' ile devler ligine girmeye hazırlanıyor. Program kapsamında yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'nin, küresel yatırımların merkez üssü haline gelmesi hedefleniyor. Çıkılan ilk 6 çağrıyla, Türkiye'nin yeni nesil enerjili araçlar, batarya, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında üretim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

BATARYAYA 4.5 MİLYAR DOLAR

Bu çağrılar kapsamında, 20 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımının Türkiye'de gerçekleştirilmesi sağlanacak. Dünyada en fazla AR-GE çalışmaları yürüten ilk 1.000 şirketin Türkiye'de kuracakları AR-GE merkezlerine de etkin destekler sunulacak. Türkiye, program doğrultusunda 2030'a kadar vergi desteği ve hibe ile pazar geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendirecek. 4.5 milyar dolara varan desteklerle 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesinin Türkiye'de oluşturulması hedefleniyor.



YILDA 1 MİLYON ARAÇ

5 milyar dolarlık teşvik paketiyle, Türkiye'de yıllık 1 milyon elektrikli araç üretimi öngörülüyor. Güneşte asgari 5 gigavatlık üretim kapasitesinin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe verilecek. Bu paketin toplamı 2.5 milyar doları bulacak. Rüzgar alanında kritik bileşenler ve deniz üstü türbinler gibi ürünlerin imalatının desteklenmesi, yerli rüzgar enerjisi markası inşa edilmesi planlanıyor. Bu yatırımlar için ise 1.7 milyar dolar ayrıldı.