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SSK ve Bağ-Kur’luya en az 12.500

Vergi düzenlemesinde yer alan en düşük emekli aylığının 12.500 lira olmasını öngören düzenleme TBMM'de kabul edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
SSK ve Bağ-Kur’luya en az 12.500

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Vergi düzenlemesinde yer alan en düşük emekli aylığının 12.500 lira olmasını öngören düzenleme TBMM'de kabul edildi. Bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. Ek zammın maliyeti ise 33.2 milyar lira olarak hesaplandı. Başkan Erdoğan, yasayı onayladıktan sonra emeklilere ödemeleri yapılacak. Kök aylıklarına yüzde 24.73 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz aylıkları 10 bin lira taban aylık üzerinden yapılmıştı. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12.500 liranın altında kalanlara fark ödemesi yapılacak.

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