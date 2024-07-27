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Vize fırsatçıları harekete geçti!

Vize almanın zor olması fırsatçıları harekete geçirdi. Para karşılığı hızlı vize vadeden kişiler ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Vize fırsatçıları harekete geçti!

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Schengen vizesi almanın zor olması dünyanın dört bir yanında fırsatçıları harekete geçirdi. Para karşılığında hızlı vize vadeden kişiler ortaya çıktı. İnternet forumlarında randevu bulmak için tavsiye verip karşılığında para alan insanlar türerken, 'bot' kullanarak para karşılığında randevu alabildiğini söyleyenler de görüldü. Schengen vizesi başvuruları, Avrupa hükümetleri adına bazı aracı kurumlar tarafından düzenleniyor. Başvuru sahiplerinden belge ve biyometrik verileri bu kurumlar topluyor. Bu kurumlar, internet sitelerindeki randevu aralıklarının, temsil ettikleri ülkelerin konsoloslukları tarafından belirlenip kontrol edildiğini söylüyor.

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