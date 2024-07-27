Time dergisi, dünyadaki en iyi 100 rotayı belirledi! Türkiye’den 2 rota listede

Amerika'nın ünlü Time dergisi, 'dünyada gezilecek ve görülecek en güzel 100 yer'i belirledi. Listeye Türkiye'den de İstanbul'daki Zeyrek Çinili Hamam ile Diyarbakır Ekspresi girdi. Derginin 'dünyanın en harika yerleri' özel sayısında yer alan liste, 'kalınacak yerler' ve 'ziyaret edilecek yerler' olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Dergide, ziyaret edilecek yerler listesinde yer verilen Diyarbakır Ekspresi'nin Nisan ayında hayata geçirildiği belirtildi. Diyarbakır Ekspresi'nin Ankara-Diyarbakır arasında hizmet verdiğine değinen dergi, 180 kişi kapasiteli trenin yolcularının yataklı kabinlerinde ve yemek vagonunda sürekli değişen manzarayı seyredebildiği ifade edildi.

Yine dergide gezi duraklarının her iki yönde yaklaşık 24 saatlik yolculukta farklı duraklar etrafında birkaç saatlik keşfe olanak tanıdığı kaydedildi. Dergide rota üzerindeki tarihi ve doğal güzelliklere de değinildi. Time dergisinin listesinde Mimar Sinan tarafından yapılan Zeyrek Çinili Hamamı da ziyaret edilecek en iyi yerler arasında sayıldı. Bu görkemli Türk hamamının 1500'lü yılların başında inşa edildiği, onlarca yılın ardından Mayıs 2024'te yeniden açıldığı belirtildi. 13 yıl süren titiz bir restorasyonun, bir zamanlar hamamın içini süsleyen ve binaya adını veren binlerce canlı mavi-beyaz desenli çini parçalarını ortaya çıkardığı da yazıldı.



TÜRKİYE'DEN 2 ROTA LİSTEDE

Dergi, İstanbul'daki Zeyrek Çinili Hamamı'nın Mimar Sinan tarafından yapıldığını, Mayıs'ta yeniden açıldığını yazdı.