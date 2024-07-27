PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Time dergisi, dünyadaki en iyi 100 rotayı belirledi! Türkiye'den 2 rota listede

Time dergisi, dünyadaki en iyi 100 rotayı belirledi. Türkiye’den listeye Zeyrek Çinili Hamamı ve Diyarbakır Ekspresi girdi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Time dergisi, dünyadaki en iyi 100 rotayı belirledi! Türkiye’den 2 rota listede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Amerika'nın ünlü Time dergisi, 'dünyada gezilecek ve görülecek en güzel 100 yer'i belirledi. Listeye Türkiye'den de İstanbul'daki Zeyrek Çinili Hamam ile Diyarbakır Ekspresi girdi. Derginin 'dünyanın en harika yerleri' özel sayısında yer alan liste, 'kalınacak yerler' ve 'ziyaret edilecek yerler' olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Dergide, ziyaret edilecek yerler listesinde yer verilen Diyarbakır Ekspresi'nin Nisan ayında hayata geçirildiği belirtildi. Diyarbakır Ekspresi'nin Ankara-Diyarbakır arasında hizmet verdiğine değinen dergi, 180 kişi kapasiteli trenin yolcularının yataklı kabinlerinde ve yemek vagonunda sürekli değişen manzarayı seyredebildiği ifade edildi.

Yine dergide gezi duraklarının her iki yönde yaklaşık 24 saatlik yolculukta farklı duraklar etrafında birkaç saatlik keşfe olanak tanıdığı kaydedildi. Dergide rota üzerindeki tarihi ve doğal güzelliklere de değinildi. Time dergisinin listesinde Mimar Sinan tarafından yapılan Zeyrek Çinili Hamamı da ziyaret edilecek en iyi yerler arasında sayıldı. Bu görkemli Türk hamamının 1500'lü yılların başında inşa edildiği, onlarca yılın ardından Mayıs 2024'te yeniden açıldığı belirtildi. 13 yıl süren titiz bir restorasyonun, bir zamanlar hamamın içini süsleyen ve binaya adını veren binlerce canlı mavi-beyaz desenli çini parçalarını ortaya çıkardığı da yazıldı.

TÜRKİYE'DEN 2 ROTA LİSTEDE
Dergi, İstanbul'daki Zeyrek Çinili Hamamı'nın Mimar Sinan tarafından yapıldığını, Mayıs'ta yeniden açıldığını yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA