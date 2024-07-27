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OpenAI, arama motoru "SearchGPT"yi başlatacak

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
OpenAI, arama motoru SearchGPTyi başlatacak

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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurdu. OpenAI'dan yapılan açıklamada, "SearchGPT"nin kullanıcılara 'net ve ilgili kaynaklarla hızlı ve zamanında yanıtlar vermek' amacıyla yapay zeka modellerinin gücünü webden gelen bilgilerle birleştirmek için tasarlandığı belirtildi. OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da bir paylaşım yaparak yeni uygulamayı anlattı: "Aramayı bugün olduğundan çok daha iyi hale getirecek alan olduğunu düşünüyoruz. SearchGPT adında yeni bir prototipi başlatıyoruz. Prototipten öğreneceğiz, onu daha iyi yapacağız ve ardından gerçek zamanlı ve maksimum düzeyde yararlı hale getirmek için teknolojiyi ChatGPT'ye entegre edeceğiz."

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