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Stajım Programı START aldı

Türk Telekom, START Stajım Programı'nın yeni döneminin başladığını duyurdu. START Stajım kapsamında kariyerlerine önemli bir başlangıç yapan genç yetenekler, 4 hafta boyunca alanında uzman profesyonellerden eğitim alacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Stajım Programı START aldı

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Türk Telekom, START Stajım Programı'nın yeni döneminin başladığını duyurdu. START Stajım kapsamında kariyerlerine önemli bir başlangıç yapan genç yetenekler, 4 hafta boyunca alanında uzman profesyonellerden eğitim alacak. Programa katılan genç yetenekler Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile bir araya geldi. Genç yeteneklerle deneyimlerini paylaşan Önal, şunları söyledi: "START Stajım'a katılan genç yetenekler, Türk Telekom'un farklı departmanlarında görev alacak ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark oluşturacak bir gelişim sağlayacak."

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