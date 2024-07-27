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Sıkı duruş korunacak

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indiriminin şu anda gündemlerinde olmadığını belirterek, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağını kaydetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Sıkı duruş korunacak

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indiriminin şu anda gündemlerinde olmadığını belirterek, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağını kaydetti. Merkez Bankası'ndaki görevine geldikten bu yana yaptığı ilk söyleşide Cevdet Akçay, para politikasındaki sıkı duruşun 'sabır ve kararlılıkla' sürdürüleceğini vurguladı. Faiz indiriminin şu anda gündemlerinde olmadığını ifade eden Akçay, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz gündeme gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

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