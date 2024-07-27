Siber uzmanlar yetişiyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 4 ilde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, yeni dönemde 100 öğrenciye 'siber güvenlik analisti ve operatörü' olma imkanı sunacak. Bu okullara, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarının katkılarıyla başlatılan 'Sektörel İşbirliği Programı'yla burs ve eğitmen desteği veriliyor. Firmalarla staj, bitirme projesi, mesleki eğitim konularda da iş birliği yapılıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından da bu öğrencilere yaz döneminde 4 haftalık eğitim veriliyor.

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