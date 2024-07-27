IMF’den zombi şirket raporu

IMF, geçtiğimiz yıl hazırladığı raporda zombi şirketleri inceledi. 43 ülkenin verilerinin incelendiği raporda Türkiye de yer aldı. Zombi şirketler gelirleri borcunu karşılamayan şirketlerden oluşuyor. Raporda, zombi şirketler hem mali sıkıntı içinde hem de kâr etme ihtimalleri düşük şirketler olarak tanımlandı. Bu şirketlerin küresel ekonomiye zarar verdiği de yazıldı. Salgın döneminde mali yapıları iyice bozulan ve kağıt üzerinde yaşayan şirketlere verilen krediler zombi şirketlerin payını son yıllarda artırdı. Şirketler dünya genelinde 'zombi' haline geldikten sonra en fazla dört yıl yaşayabiliyor. Bu sürenin sonunda da o güne kadar aldıkları desteklerle ya bu kategoriden kurtuluyorlar ya da batıyorlar. Raporda, bankaların güçlü olduğu ve daha sıkı makro ihtiyati politikaların uygulandığı ülkelerde zombi şirketlerin ekonomiyi tıkayıcı etkisinin azaldığı vurgulandı.

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