Her aileye bir danışman

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her haneye bir aile danışmanı atanması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bakanlığın bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağını söyleyen Bakan Göktaş, "Olası riskleri önceden görüp ona göre hareket edeceğiz. Böylece önleyici tedbirlerimizi de almış olacağız" dedi. Genç nüfusun artması ve doğurganlık oranlarının yükselmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Göktaş, "Bunu sadece bizim Bakanlığımız üzerinden değil çok yönlü olarak, tüm paydaşlarla işbirliği içinde, bir devlet politikası olarak ele almak zorundayız. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile bir çalışma grubu oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

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