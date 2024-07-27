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Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi

Bataryası dışardan şarj edilebilir hibrit otomobillerin ÖTV oranlarında indirim yapıldı. ÖTV oranı yüzde 80-150 aralığından yüzde 30-70’e çekildi. Türkiye’de plug-in hibrit araç satan markalar, fiyat listelerini güncellemeye başladı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi

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Şarj edilebilir (plug-in) hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi. Bataryası dışardan şarj edilebilen ve aynı zamanda içten yanmalı motora sahip bu otomobillerin ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, elektrikli motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleştik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişecek. Düzenleme öncesi Türkiye'de satılan plug-in hibrit otomobillere en düşük yüzde 80 ÖTV uygulanıyordu. ÖTV düzenlemesinin yayımlanmasından sonra, plug-in hibrit otomobil satan markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı.

NE KADAR DÜŞTÜ?
Matrah değeri 1 milyon 349 bin lira olan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen bir plug-in hibrit otomobilin düzenleme öncesi satış fiyatı 2 milyon 910 bin lira idi. Şimdi ise, bu otomobilin ÖTV oranı yüzde 30'a düştüğünden, satış fiyatı da 2 milyon 100 bin liraya inecek. Türkiye pazarında şarj edilebilir hibrit motora sahip araç satan Alfa Romeo, BMW, Kia, DS, Ford, Jeep, MG, Land Rover, Volvo, BYD gibi markaların yanı sıra Çinli markaların yeni modelleri de kapsamda olacak. BYD'nin Türkiye'de üretmeyi planladığı d-segment SUV modeli Seal-U DM-i, plug-in olması sebebiyle ÖTV oranında 50 puanlık düşüş yaşayacak. Fiyat etiketi 2.3 milyon lira olan aracın yeni fiyatının ise 1.6 milyon lira civarına inmesi bekleniyor.

YENİ MODELLER GELECEK
Çinli Chery de bugüne kadar pazarda sunmadığı plug-in hibrit modellerini Türkiye'ye getireceğini açıklamıştı. Türkiye'de şirket kurulumunu tamamlayan bir diğer Çinli Lynk & Co. ise sadece plug in hibrit modellerini Türkiye'ye getirmek üzere aylardır hazırlık içerisindeydi.

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