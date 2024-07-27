Bingöl balı markalaşıyor

Bingöl Üniversitesi ve Migros, ülkemizin Avrupa Birliği coğrafi işaretli tek balı olan ve ulusal coğrafi işaret taşıyan ünlü Bingöl balının iyi üretim uygulamaları kapsamında sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için el ele verdi.

ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan'ın koordinasyonunda Bingöl Üniversitesi ve Migros'un hayata geçirdiği bu çalışma ile Bingöl balının markalaşması ve Türkiye çapında tüketiciye ulaşması hedefleniyor. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Projenin en önemli özelliklerinden biri, her aşamada yerli ve milli imkanların kullanılması. Bugüne kadar yurt dışında yapılan balın doğrulama analizleri Migros'un yönlendirmeleri ve iş birliği ile artık Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarında yapılabilecek" diye konuştu. Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da "İyi bal üretiminin yerel üreticilere öğretilmesi ve ürünlerin doğrulanmasının merkezine alınması kapsamında iş birliği anlaşması imzaladık" dedi.