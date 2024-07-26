Yöresel oyununa son: Peynir için yeni taslak görüşe açıldı

Tarım Bakanlığı'nca hazırlanan peynir tebliğ taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak ile eritme peynirinin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilmesi yasaklanıyor.

Eritme peyniri etiketinin temel görüş alanında, halihazırda en az 1.2 mm olan gıdanın adının yazım punto büyüklüğü en az 3 mm olacak şekilde artırılıyor. Ayrıca eritme peynirlerinde peynirin kullanım amacına ilişkin ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engelleniyor. Tebliğ taslağında, çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranının yüzde 6'yla sınırlandırılması yer alıyor.

Rana BÜYÜKTAŞ