Miras tapu kalanlar dikkat! Miras paylaşımı komple değişti! Artık böyle bölünecek

Hisseli Tapuların Satışı nasıl yapılacak? Hisseli tapuların satışında hisse sahiplerinin ortak kararı şart. Tapu işlemleri sırasında hissedarların fiziksel olarak orada bulunmaları gerekiyor. Taraflar, isterlerse işlemleri yürütmek üzere avukatlarına vekalet verebilirler.

Tapu Sicil Müdürlüğü işlemlerinin eksiksiz tamamlanması ve taşınmazın sınırlarının kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu yeni düzenlemeler, hisseli tapuların daha kolay yönetilmesini ve aile içi mülk paylaşımının daha az bürokratik engellerle gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyor.

Mirasçılar ve Miras Payları Bir kişinin vefatı halinde mirasçılar ve miras payları nasıl belirlenir? Vefat eden kişinin mirasçıları, Medeni Kanun ile belirlenir. Eğer vefat eden kişinin çocukları varsa onlar birinci derece mirasçıdır; yoksa anne-baba ve kardeşler mirasçı olur. Mirasçılar arasında resmi nikâhlı eş her zaman bulunur ve mirasta özel bir yere sahiptir.

Vasiyetnameler ve Hak Sahipliği Vasiyetname, miras bırakanın son isteklerini belirttiği hukuki bir belgedir. Türk hukukunda üç çeşit vasiyetname mevcuttur: el yazısı ile yapılan, resmi (noter huzurunda yapılan) ve sözlü vasiyetname. El yazısı vasiyetnameler, vasiyetnamenin yazarının kendi el yazısıyla yazılıp imzalanmasıyla geçerli olur. Resmi vasiyetnameler, noter huzurunda yapılır ve miras bırakanın beyanları resmi olarak kayıt altına alınır. Sözlü vasiyetnameler ise genellikle ölüm tehlikesi altında, imkan bulunamayan durumlarda yapılır.