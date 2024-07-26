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ŞOK 26-27-28 Temmuz 2024 kataloğu aktüel ürün! 9 KG'si 319 TL'ye düşüyor! Tüm hafta sonu...

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden olan ŞOK her hafta yayımladıkları aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerine cazip indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu hafta da, alışverişleriniz için büyük fırsatlar sunan indirimli ürünleri öğrenmek için marketlerin güncel broşürlerine göz atmanız gerekiyor. Takvim.com.tr olarak, bu haftanın en dikkat çekici broşür içeriklerini sizin için derledik ve hangi ürünlerin hangi marketlerde uygun fiyatlarla sunulduğunu ayrıntılı bir şekilde hazırladık. Hem bütçenizi koruyun hem de ihtiyacınız olan ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşın. İşte, ŞOK marketin bu haftaki aktüel katalogları ve sundukları fırsatlar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:37 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 11:38
ŞOK 26-27-28 Temmuz 2024 kataloğu aktüel ürün! 9 KG’si 319 TL’ye düşüyor! Tüm hafta sonu...

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ŞOK marketlerinin bu hafta sunduğu aktüel ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte ŞOK'un kaçırılmayacak indirimleri...

ELEKTRONİK VE EV ALETLERİ

📺 Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV - 6.999 TL
🧹 Sinbo Elektrikli Süpürge - 1.899 TL
🍳 Alpina Cam Ankastre Set - 5.799 TL

EV VE BAHÇE ÜRÜNLERİ

🥤 Lüks Matara - 149 TL
🌵 Elvan Kare Kaktüs Saksı 0,13 Litre - 7,95 TL
🌱 Elvan Kaktüs Saksı 120 ml - 7,95 TL
🌷 Lale Saksı 1 Litre - 9,95 TL
🌷 Lale Saksı 1,5 Litre - 14,95 TL
🌷 Lale Saksı 2,5 Litre - 16,95 TL
🌷 Lale Saksı 4,5 Litre - 24,95 TL
🌷 Lale Saksı 7 Litre - 29,95 TL



🌸 Orkide Saksı - 79,95 TL
🏺 Truva Saksı 1 Litre - 14,95 TL
🏺 Truva Saksı 2 Litre - 22,95 TL
🏺 Truva Saksı 2,5 Litre - 29,95 TL
🏺 Truva Saksı 8,5 Litre - 59,95 TL
🌿 Çiçek Toprağı 10 Litre - 20 TL
🌵 Blok Kaktüs - 99,95 TL

OYUNCAKLAR VE KİTAPLAR

🚗 Büyük Teker Araba - 79,95 TL
🪄 Yelpaze Köpük - 49,95 TL
📚 Kitap Çeşitleri - 39,95 TL
🚙 Mini Araçlar 4'lü Set - 79,95 TL

Gıda Ürünleri (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

🥣 Kellog's Granola 340 gr - 50 TL
🍪 Ülker Halley Mini 24'lü - 46 TL
🍬 Haribo Mega Mix 360 gr - 49 TL
🧻 Selpak Extra Havlu 8'li - 79 TL
🧴 Ace Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 810 gr - 35 TL

Oranlar yükselişe geçti! 1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TLye çıktı!Oranlar yükselişe geçti! 1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TLye çıktı!
Oranlar yükselişe geçti! 1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TL'ye çıktı!

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