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Oranlar yükselişe geçti! 1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TL'ye çıktı!

Türk Lirası ile yapılan birikimlerin değer kaybına uğramasını önlemek isteyen vatandaşlar için banka mevduat hesapları etkili bir çözüm sunuyor. Özellikle yüksek enflasyon oranları karşısında TL birikimlerini korumak isteyenler, bankaların sunduğu çeşitli vadeli mevduat hesaplarını tercih edebiliyorlar. Bu kapsamda, 1 milyon 250 bin TL tutarındaki bir mevduatın 32, 46 ve 55 günlük vade seçeneklerinde ne kadar getiri sağladığını detaylı bir şekilde inceledik. Bu bilgiler, yatırımcıların en uygun vade ve oranları seçmelerine yardımcı olacak ve TL birikimlerinin değerini korumalarını sağlayacak.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 09:09 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 09:11
Oranlar yükselişe geçti! 1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TL’ye çıktı!

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Vatandaşlar, ellerinde Türk Lirası olan, paralarının değerini kaybetmemesini istiyorlar. Bu nedenle, enflasyonun arttığı bu dönemde banka mevduat hesapları dikkat çekiyor. Faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, verilen 1 milyon 250 bin TL'nin faiz kazancı da merak konusu oldu. Hükümet, vatandaşın refah seviyesinin arttırılması ve enflasyonla mücadele etmek adına farklı adımlar atıyor.

Politika faizlerinin artırılması, enflasyonda bir kontrol sağlama amacıyla kullanılırken, bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını etkiledi. TCMB, 23 Temmuz'da politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Bu karar, banka faizlerinden tutun da, banka kredilerine kadar pek çok alanda etkili oldu. Banka mevduat faizleri, yatırımcıların farklı alanlara ilgilerini dağıttı. 1 milyon 250 bin TL'nin 32 Günlük Vadeli Mevduat Kazançları 1 milyon 250 bin TL'nin 32, 46, 55 günlük vadede kazandıracağı vadeli mevduat hesapları, aşağıdaki gibidir:

1 Milyon 250 Bin TL'nin 32 Günlük Vadeli Mevduat Kazançları

Birkaç banka tarafından sunulan mevduat hesaplarına göre, 1 milyon 250 bin TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazançlar şöyle:

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

  • Faiz Oranı: %48
  • Net Kazanç: 48.524,59 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.298.524,59 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesabı

  • Faiz Oranı: %48
  • Net Kazanç: 48.524,59 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.298.524,59 TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL

  • Faiz Oranı: %46,5
  • Net Kazanç: 47.008,2 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.297.008,2 TL

İş Bankası Vadeli TL Hesabı

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 43.469,95 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.293.469,95 TL

1 Milyon 300 Bin TL'nin 46 Günlük Vadeli Mevduat Kazançları

Faiz oranları ve vadeli hesap kazançları bankalara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte bazı bankaların 1 milyon 300 bin TL için 46 günlük vadeli mevduat kazançları:

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

  • Faiz Oranı: %48
  • Net Kazanç: 69.754,1 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.319.754,1 TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL

  • Faiz Oranı: %46,5
  • Net Kazanç: 67.574,28 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.317.574,28 TL

İş Bankası Vadeli TL Hesabı

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 62.488,05 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.312.488,05 TL

1 Milyon 300 Bin TL'nin 55 Günlük Vadeli Mevduat Kazançları

Daha uzun vadeli mevduat hesapları, daha yüksek kazançlar sağlayabilir. İşte bazı bankaların 1 milyon 300 bin TL için 55 günlük vadeli mevduat kazançları:

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

  • Faiz Oranı: %48
  • Net Kazanç: 83.401,64 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.333.401,64 TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL

  • Faiz Oranı: %46,5
  • Net Kazanç: 80.795,34 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.330.795,34 TL

İş Bankası Vadeli TL Hesabı

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 74.713,97 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.324.713,97 TL

Alternatif Bank VOV Hesap

  • Faiz Oranı: %53
  • Net Kazanç: 92.089,31 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.342.089,31 TL

Banka mevduat hesapları, TL birikimlerinin değer kaybını önlemek isteyenler için cazip bir yatırım aracı olabilir. Özellikle yüksek faiz oranları ile sunulan vadeli hesaplar, kısa vadede önemli kazançlar sağlayabiliyor. Bankaların sunduğu farklı vadeli hesap seçenekleri, yatırımcıların tercihine göre değişiklik gösterebilir.

Mevduat Hesaplarına Başvurular Nasıl Yapılır?

Mevduat hesaplarına başvurular, bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden kolayca yapılabilir. Bankalar, genellikle yeni müşterilere ve belirli kampanyalara özel faiz oranları sunabiliyor. Bu nedenle, mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve kampanyaları karşılaştırmakta fayda var.

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